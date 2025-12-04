Журналистка India Today назвала Путина одним из самых неотразимых лидеров мира

Ом Кашьяп отметила, что интервью с президентом России дало ей представление о его образе мыслей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Журналистка телеканала India Today Анджане Ом Кашьяп заявила, что президент РФ Владимир Путин является одним из самых неотразимых и загадочных лидеров.

Читайте также

"Россия намерена всегда защищать свои интересы". Главное из интервью Путина India Today

"Более 100 минут интервью и 30 минут неформального общения с Президентом России Владимиром Путиным - это отличное представление об образе мыслей одного из самых неотразимых и загадочных лидеров мира", - написала она в X, опубликовав совместные фотографии с российским лидером.

4 декабря журналистка телеканала India Today Гита Мохан, вместе со своей коллегой взявшая интервью у президента РФ, призналась, что это было "интервью мечты".