Журналистка India Today назвала Путина одним из самых неотразимых лидеров мира
Редакция сайта ТАСС
04 декабря, 23:51
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Журналистка телеканала India Today Анджане Ом Кашьяп заявила, что президент РФ Владимир Путин является одним из самых неотразимых и загадочных лидеров.
Читайте также
"Россия намерена всегда защищать свои интересы". Главное из интервью Путина India Today
"Более 100 минут интервью и 30 минут неформального общения с Президентом России Владимиром Путиным - это отличное представление об образе мыслей одного из самых неотразимых и загадочных лидеров мира", - написала она в X, опубликовав совместные фотографии с российским лидером.
4 декабря журналистка телеканала India Today Гита Мохан, вместе со своей коллегой взявшая интервью у президента РФ, призналась, что это было "интервью мечты".