Трамп уверен, что конфликт на Украине удастся урегулировать

Президент США отметил, что его администрация "очень упорно" работает над этим

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт, по его мнению, в итоге будет урегулирован.

Американский лидер перед зажжением огней на рождественской ели в Вашингтоне отметил, что ему удалось прекратить уже восемь конфликтов. "И мы добиваемся этого в отношении еще одного - между Россией и Украиной, если это возможно. И я думаю, что в итоге мы это сделаем", - заверил он. "Мы работаем над этим очень упорно", - подчеркнул Трамп.

Вашингтон в ноябре предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина ранее заявила, что 4 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прилетит в США для повторной встречи с Уиткоффом. По сведениям агентства Associated Press, встреча пройдет в Майами (штат Флорида), в ней примет участие и Кушнер.