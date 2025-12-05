ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Визит Путина в Индию
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп уверен, что конфликт на Украине удастся урегулировать

Президент США отметил, что его администрация "очень упорно" работает над этим
Редакция сайта ТАСС
04 декабря, 23:48
обновлено 00:10

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт, по его мнению, в итоге будет урегулирован.

Читайте также

Картина по итогам переговоров в Москве: на что готовы стороны

Американский лидер перед зажжением огней на рождественской ели в Вашингтоне отметил, что ему удалось прекратить уже восемь конфликтов. "И мы добиваемся этого в отношении еще одного - между Россией и Украиной, если это возможно. И я думаю, что в итоге мы это сделаем", - заверил он. "Мы работаем над этим очень упорно", - подчеркнул Трамп.

Вашингтон в ноябре предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина ранее заявила, что 4 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прилетит в США для повторной встречи с Уиткоффом. По сведениям агентства Associated Press, встреча пройдет в Майами (штат Флорида), в ней примет участие и Кушнер. 

УкраинаСШАТрамп, Дональд