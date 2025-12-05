Депутат Рады Гончаренко предложил лишить Зеленского права вводить санкции

Политик считает, что необходимо также разработать процедуру снятия рестрикций и проверить тех, против кого их уже ввели

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что Владимира Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) следует лишить права вводить санкции.

"Рада должна забрать у Зеленского и СНБО право вводить санкции", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что необходимо также разработать процедуру снятия санкций и провести проверку всех, против кого Зеленский их уже ввел.

Гончаренко выступил с этим предложением сразу после информации о том, что антикоррупционные органы Украины предъявили обвинение депутату Рады Анне Скороход, организовавшей деятельность преступной группы, которая требовала от предпринимателя $250 тыс. за решение вопроса о применении санкций СНБО к конкурирующей компании.

Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что Скороход фигурирует на пленках, связанных с делом против бизнесмена Тимура Миндича, и причастна к коррупции в энергетике.