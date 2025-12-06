США намерены продолжать борьбу с наркокартелями в Латинской Америке

Военный министр Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что наркотеррористов продолжат убивать, пока они отравляют американский народ наркотиками

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. США намерены продолжать борьбу с наркокартелями в Латинской Америке, которые Вашингтон считает аналогом террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Западном полушарии. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.

"Эти наркотеррористы - "Аль-Каида" нашего полушария, и мы боремся с ними с той же изощренностью и точностью, с которой мы боролись с "Аль-Каидой". Мы отслеживаем, убиваем их, и мы продолжим убивать их до тех пор, пока они отравляют наш народ наркотиками, смертность от которых эквивалентна химическому оружию", - заявил военный министр.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил на многотысячном митинге в Каракасе, что народ и вооруженные силы готовы защищать республику от империалистических угроз. Он указал, что страна "пережила примерно 22 недели психологического террора", но за это время "народ в гражданском, военном и полицейском единстве готовился защищать построение свободной, суверенной и социалистической Венесуэлы".