ECOWAS направит в Бенин силы быстрого реагирования

Это связано с попыткой государственного переворота в стране

ПРЕТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) приняло решение начать развертывание в Бенине своих сил быстрого реагирования в связи с попыткой государственного переворота. Об этом сообщило агентство Reuters.

Военно-политическое руководство ECOWAS отдало приказ о развертывании в Бенине сил быстрого реагирования. При этом не сообщается, подразделения каких именно стран будут переброшены в Бенин.

Ранее правительство Бенина объявило, что верные ему войска подавили попытку мятежа группы военных.

ECOWAS объединяет 12 стран Западной Африки, включая Бенин. Региональные силы быстрого развертывания ECOWAS были созданы в 1990 году. Их штаб-квартира находится в Абудже. Они не имеют постоянного контингента и формируются из национальных подразделений в зависимости от задач, которые перед ними поставлены. Численность сил может достигать 6,5 тыс.