Kan: президент Израиля продолжит рассматривать вопрос о помиловании Нетаньяху

По информации телерадиокомпании, Ицхак Герцог намерен дождаться рекомендаций уполномоченных сотрудников министерства юстиции страны перед вынесением решения

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Израильский президент Ицхак Герцог продолжит рассмотрение прошения о помиловании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и намерен дождаться рекомендаций уполномоченных сотрудников министерства юстиции страны по этому вопросу перед вынесением решения. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan.

По ее информации, подход Герцога не изменился даже после того, как премьер в ходе совместной с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пресс-конференции в Иерусалиме 7 декабря заявил, что не намерен уходить из политической жизни в обмен на помилование. Вместе с тем, Герцог в опубликованном ранее в тот же день интервью газете Politico заявил, что вопрос о помиловании Нетаньяху является сугубо внутренним делом Израиля. Так он прокомментировал соответствующую просьбу президента США Дональда Трампа после неоднократных выступлений американского лидера за помилование Нетаньяху.

Утром 30 ноября канцелярия Герцога сообщила, что Нетаньяху подал через своего адвоката Амита Хадада официальное письмо с прошением о помиловании. Это обращение было передано на рассмотрение в Министерство юстиции Израиля, после чего будет возвращено в канцелярию Герцога, который примет окончательное решение с учетом мнений уполномоченных сотрудников Минюста. Kan отмечает, что в Министерстве юстиции уже начался специальный процесс по сбору и анализу данных и мнений уполномоченных сотрудников относительно помилования Нетаньяху.