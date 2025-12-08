Политолог Миршаймер уверен в военной победе России в конфликте на Украине

Профессор Чикагского университета также отметил, что президенту США Дональду Трампу не удастся развеять сомнения РФ по поводу долговечности любых договоренностей по урегулированию конфликта после ситуации с Минскими соглашениями, саботированными Киевом

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Итоги украинского конфликта будут подведены на поле боя, он завершится военной победой России. Такое мнение выразил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью порталу The American Conservative.

По его словам, в плане урегулирования конфликта, предложенном администрацией президента США Дональда Трампа, "есть три камня преткновения, по которым просто невозможно достичь договоренностей, которые бы удовлетворили обе стороны, что гарантирует, что исход войны в конце концов решится на поле боя, вероятнее всего, победой России".

Под "камнями преткновения" политолог подразумевает желание Киева заручиться гарантиями безопасности со стороны Запада, что не устраивает Россию, а также территориальные противоречия, касающиеся Крыма, Донбасса и Новороссии. "Наконец, Россия хочет, чтобы Украина была разоружена на постоянной основе до такой степени, чтобы не представлять угрозу России. Украинцы и Запад отвергают это требование, заявляя, что это сделает Украину уязвимой для российских атак. По этим трем вопросам, которые Россия и Украина, а также ее европейские союзники, считают не подлежащими обсуждению, не существует компромисса", - сказал Миршаймер.

Он также подчеркнул, что Трампу не удастся развеять сомнения Москвы по поводу долговечности любых договоренностей по Украине после ситуации с Минскими соглашениями, саботированными Киевом и его европейскими союзниками. "Как может российский лидер доверять Западу после всего, что произошло после 2014 года? В более широком смысле, как может быть любое государство знать наверняка, что другое государство не нарушит соглашение в будущем? Фактически это невозможно", - считает политолог.

План США

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

В субботу в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.