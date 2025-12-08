ЕС увидел в Стратегии нацбезопасности США планы вмешательства в дела Европы

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Соединенные Штаты "не должны подменять собой европейских граждан, чтобы решать, какие политические партии являются хорошими, а какие - плохими"

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. ЕС увидел в новой Стратегии нацбезопасности США планы вмешательства во внутренние дела Европы, заявил глава Евросовета Антониу Кошта, выступая на форуме в Брюсселе.

"Мы не приемлем угроз вмешательства в политическую жизнь Европы. США не должны подменять собой европейских граждан, чтобы решать, какие политические партии являются хорошими, а какие - плохими", - заявил Кошта, комментируя новую стратегию США.

Он также ответил на критику властей США в отношении наложенного Еврокомиссией штрафа в €120 млн на соцсеть X и их обвинения, что Брюссель нарушает свободу слова.

"Не может быть свободы слова, если придется пожертвовать правом на получение информации европейских граждан во имя защиты американских техноолигархов", - отметил он. Кошта не пояснил, как именно X "нарушает право граждан ЕС на информацию".

Ранее газета Politico написала, что новая стратегия нацбезопасности США вызвала ярость у чиновников ЕС.

В опубликованном 5 декабря документе, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.

По данным издания, неназванный европейский чиновник в кулуарах Дохийского форума назвал положения стратегии, которые касались Евросоюза, "очень тревожными". Тем не менее он отметил, что президент США Дональд Трамп "слишком силен", чтобы европейские лидеры могли сделать что-то большее, чем "символические дипломатические протесты".