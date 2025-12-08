Экс-офицер СБУ Прозоров: служба прослушивала телефоны послов во время "майдана"

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины заявил, что в период его работы в Центральном аппарате ведомства ему в руки попали сотни документов времен "майдана", которые "отражают масштаб влияния западных стран на процессы, происходящие в Киеве в период декабря 2013 и февраля 2014 года"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) прослушивала телефонные разговоры западных послов и представителей неправительственных организаций во время политического кризиса в стране в период зимы 2013-2014 годов. Об этом рассказал экс-сотрудник ведомства Василий Прозоров.

"В период своей работы в Центральном аппарате СБУ под прикрытием мне в руки попали сотни документов времен "майдана", документы департамента контрразведки СБУ. Контрразведка СБУ в период "майдана" следила за иностранцами, за послами, за представителями резидентур в Киеве, за представителями неправительственных организаций. Украинская контрразведка прослушивала их телефоны, вела агентурную работу, и эти документы отражают тот масштаб влияния западных стран на процессы, происходящие в Киеве в период декабря 2013 и февраля 2014 года", - сказал он.

Ранее Прозоров предоставил ТАСС доклады СБУ, адресованные президенту Виктору Януковичу, в которых ведомство заранее информировало о намерении США свергнуть руководство Украины силовым путем, а также сообщило имена дипломатов, которые работали на ЦРУ и поддерживали оппозиционные силы в стране.

Прозоров добавил, что документы легли в основу его новой книги под названием "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ". Презентация книги состоится в ТАСС 11 декабря. В мероприятии примут участие сам автор, экс-премьер Украины Николай Азаров и публицист, офицер спецподразделения "Беркут" Дмитрий Сабына. Книга раскрывает подробности о государственном перевороте в Киеве, который стал отправной точкой гражданской войны на Украине.