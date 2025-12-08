Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью посла РФ в Пхеньяне

Лидер КНДР направил соответствующую телеграмму президенту России Владимиру Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Вадим Савицкий/ ТАСС

СЕУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи со смертью российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указывается, что телеграмма была направлена 8 декабря. "Товарищ Ким Чен Ын в телеграмме выразил глубокое соболезнование товарищу Путину, руководству РФ и семье погибшего от имени правительства КНДР и от себя лично в связи с неожиданной кончиной чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНДР Александра Ивановича Мацегоры", - информирует ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что Мацегора был близким другом и товарищем корейского народа, который в течение прошедших 30 с лишним лет отдал всю свою жизнь работе по развитию отношений корейско-российской дружбы", - сказано в материале. Ким Чен Ын добавил, что Мацегора оставил память о своих усилиях "на пути укрепления и развития корейско-российских отношений".

"Неожиданная кончина посла А. И. Мацегоры в такое время, как сейчас, когда развитие отношений двух стран - КНДР и РФ - вступило в важную историческую фазу, поистине является печальным событием и большой утратой не только для правительства и народа России, но и для меня, и нашего народа", - приводятся слова Ким Чен Ына.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что, хотя, к сожалению, А. И. Мацегора ушел от нас, его благородная жизнь, отданная боевому братству и совместному делу народов двух стран - КНДР и РФ, будет вечно сиять и оставаться в памяти народов двух стран", - информирует ЦТАК.

Как сообщили в МИД РФ, Мацегора умер 6 декабря 2025 года на 71-м году жизни.