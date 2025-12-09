Зеленский заявил, что передача США "нового мирного плана" отложена на день

Владимир Зеленский заявил, что "в работе" находятся три документа

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что новый вариант мирного плана, выработанный совместно с европейскими партнерами, будет передан США 10 декабря.

"Мы работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра мы уже передадим его", - приводит слова Зеленского издание "Общественное. Новости".

Он также заявил, что "в работе" находятся три документа. "Есть рамочный документ из 20 пунктов - он постоянно изменяется. <...> Второй документ - о гарантиях безопасности, третий - о послевоенном восстановлении Украины", - сказал Зеленский.

Кроме того, он в очередной раз повторил несколько своих традиционных заявлений - что Украина не готова к территориальным уступкам, что США не готовы видеть Украину в НАТО, что Киев очень нуждается в "репарационном кредите", под который председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет изъять все €210 млрд активов ЦБ РФ, блокированных в Европе.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что представители президента США Дональда Трампа "дали дни" Зеленскому на то, чтобы он предоставил ответ на предложенный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

О плане США и позиции Киева

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.

В понедельник Зеленский заявил, что во вторник вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден".