ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреРасследование по делу Джеффри Эпштейна

Суд в Нью-Йорке разрешил публикацию материалов по делу Эпштейна

Финансиста уличили в растлении несовершеннолетних
Редакция сайта ТАСС
15:59

Джеффри Эпштейн

© New York State Sex Offender Registry via AP

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Суд южного округа штата Нью-Йорк в среду дал согласие на публикацию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и позже совершившего самоубийство.

Читайте также

Трамп дал добро на раскрытие файлов Эпштейна: лучшая защита — нападение

О разрешении публикации данных ходатайствовал Минюст США, который действовал на основании принятого Конгрессом законопроекта с требованием обнародовать материалы.

"Суд удовлетворяет ходатайство правительства в соответствии с законом о материалах по делу Эпштейна и с безусловным правом жертв дела Эпштейна на защиту своей конфиденциальности", - указывается в решении судьи Ричарда Бермана.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

20 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий американский Минюст опубликовать материалы по делу Эпштейна. Вместе с тем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа оказывала давление на членов Сената Конгресса, чтобы они затянули проведение голосования по публикации материалов дела Эпштейна. 

СШАРасследование по делу Джеффри Эпштейна