ХАМАС уверен, что США могут согласиться на сохранение оружия у движения

Администрация Соединенных Штатов способна "навязать" это условие Израилю, добавил член политбюро радикальной организации Халед Машаль

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 11 декабря. /ТАСС/. Руководство палестинского движения ХАМАС убеждено, что администрация США может одобрить сохранение радикалами в секторе Газа вооружения и убедить в этом Израиль. С соответствующим заявлением выступил лидер этой организации за рубежом Халед Машаль.

"Палестинский народ не согласен на разоружение ХАМАС, и наши союзники могут сформулировать такой вариант, при котором движение сможет сохранить свое оружие и который одобрит американская администрация. Если эта цель будет достигнута, США смогут навязать данное условие и израильской стороне", - убежден Машаль. Текст его выступления опубликован в Telegram-канале ХАМАС. Глава движения за рубежом пояснил, что, по его мнению, боевики могут "не использовать и не демонстрировать свое вооружение", но оно им необходимо, чтобы не допустить резкой эскалации со стороны Израиля. "Разоружение палестинцев приведет к их гибели", - полагает член политбюро ХАМАС.

Он также подчеркнул, что в руководстве движения считают идею ввода миротворцев на территорию Газы неприемлемой, они должны оставаться исключительно на границе анклава. Машаль уверен, что если миротворческий контингент войдет в сектор, то "немедленно превратится в оккупационные силы, ничем не отличающиеся от израильских".

26 ноября телеканал Sky News Arabia сообщил, что посредники на встрече в Каире обсуждали вопрос о возможном временном сохранении у сторонников ХАМАС легкого оружия "на определенное время". Предложение предполагало, что члены отрядов ХАМАС "передадут затем и легкое оружие международным силам по обеспечению безопасности", которые, согласно плану, представленному президентом США Дональдом Трампом, должны быть развернуты в палестинском анклаве.

Главными препятствиями на пути реализации второго этапа соглашения по Газе, как утверждал египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", являются проблемы разоружения военизированных отрядов ХАМАС и размещения в анклаве международных сил. Представители радикального движения отказываются от передачи какой-либо стороне личного оружия, мотивируя это необходимостью по крайней мере самообороны своих сторонников. Что же касается размещения в Газе международных сил, которые, по плану Трампа, должны быть представлены преимущественно контингентами из исламских стран, то именно эти государства крайне неохотно воспринимают такую инициативу. По высказываниям их представителей, они пока с трудом понимают, каким образом военнослужащие из исламских, в том числе арабских стран будут противодействовать арабам-палестинцам, выступающим в поддержку Исламского движения сопротивления, как полностью именуется ХАМАС.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.