Трамп: США оставят себе нефть с задержанного у берегов Венесуэлы танкера

Об этом президент Соединенных Штатов сообщил во время пресс-конференции в Белом доме

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют оставить себе нефть с танкера, задержанного возле берегов Венесуэлы. Об этом заявил 10 декабря журналистам в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

Его спросили, что произойдет с нефтью, которую перевозило судно. "Ну, как я думаю, мы оставим ее [себе]", - ответил американский президент.

До этого Трамп подтвердил, что США задержали танкер у побережья Венесуэлы. Он пообещал, что детали инцидента, а также фотографии будут вскоре опубликованы. Кроме того, президент заявил, что будет раскрыта информация о владельце судна.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские военные перехватили и задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. По его сведениям, судно находится в санкционных списках. Такой шаг, как указало агентство, означает серьезную эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами. Задержание танкера, согласно прогнозу Bloomberg, может осложнить экспорт венесуэльской нефти, так как другие перевозчики будут с меньшей охотой соглашаться на загрузку углеводородов из республики.