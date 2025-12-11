Президент Кубы назвал пиратством захват ВС США танкера около Венесуэлы

Действия Соединенных Штатов являются нарушением международного права, добавил Мигель Диас-Канель

ГАВАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Куба решительно осуждает нападение американских военных на нефтяной танкер у берегов Венесуэлы и считает его захват актом пиратства. Об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель.

"Куба решительно осуждает нападение на нефтяной танкер в Карибском море, совершенное Вооруженными силами США", - написал Диас-Канель в Х, выразив "полную поддержку правительству Венесуэлы". Этот захват "является актом пиратства, нарушением международного права и эскалацией агрессии против братской страны", подчеркнул глава кубинского государства.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 10 декабря сообщило, что американские военные перехватили и задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. По его сведениям, судно находится в санкционных списках. Такой шаг, как указало агентство, означает серьезную эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами. Позже факт задержания танкера у побережья Венесуэлы подтвердил американский лидер Дональд Трамп.

МИД Венесуэлы в своем заявлении назвал захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море актом международного пиратства.