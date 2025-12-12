Азаров назвал "абсолютно недоговороспособным" документом версию плана Зеленского

Бывший премьер-министр Украины считает, что урегулировать конфликт до Рождества не получится

Редакция сайта ТАСС

Николай Азаров © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новая версия мирного плана США по урегулированию украинского конфликта от Владимира Зеленского и лидеров европейских стран - это абсолютно недоговороспособный документ, заявил в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Фактически тот проект, который они сейчас [президенту США Дональду] Трампу отдали - я пока не знаю реакции, но это абсолютно недоговороспособный документ. Так что я не думаю, что до Рождества можно как-то урегулировать [конфликт]", - сказал Азаров.

Вашингтон в ноябре предложил план из 28 пунктов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

Однако уже 8 декабря Зеленский заявил, что 9 декабря вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден". 11 декабря телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Украина передала США новый вариант мирного плана из 20 пунктов.