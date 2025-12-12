ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Азаров назвал "абсолютно недоговороспособным" документом версию плана Зеленского

Бывший премьер-министр Украины считает, что урегулировать конфликт до Рождества не получится
Редакция сайта ТАСС
01:01

Николай Азаров

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новая версия мирного плана США по урегулированию украинского конфликта от Владимира Зеленского и лидеров европейских стран - это абсолютно недоговороспособный документ, заявил в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Читайте также

"Ему пора начать соглашаться, он проигрывает": заявления Трампа о Зеленском и Украине

"Фактически тот проект, который они сейчас [президенту США Дональду] Трампу отдали - я пока не знаю реакции, но это абсолютно недоговороспособный документ. Так что я не думаю, что до Рождества можно как-то урегулировать [конфликт]", - сказал Азаров.

Вашингтон в ноябре предложил план из 28 пунктов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

Однако уже 8 декабря Зеленский заявил, что 9 декабря вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден". 11 декабря телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Украина передала США новый вариант мирного плана из 20 пунктов. 

УкраинаАзаров, Николай ЯновичЗеленский, Владимир Александрович