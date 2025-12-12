Азаров: Киев вбрасывает разные версии мирного плана для срыва договоренностей

Бывший премьер-министр Украины добавил, что в итоге киевский режим обвинит Россию в том, что сделка не была заключена

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украина продолжает вбрасывать разные версии мирного плана по урегулированию, чтобы сорвать любые возможные договоренности и обвинить в этом Россию. Об этом заявил в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Цель одна - сорвать договоренности и найти виновных. Виновной, как всегда, будет Россия. Это же очевидно совершенно: они будут срывать, а потом скажут: "Ну так мы же готовы, но он (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) же не соглашается", - сказал Азаров, отвечая на вопрос о том, зачем украинцы предлагают разные документы в качестве соглашения.

Он подчеркнул, что подобные вбросы с украинской стороны будут продолжаться.

О плане США и позиции Киева

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. После этого американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

Однако уже 8 декабря Владимир Зеленский заявил, что США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден". 11 декабря телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Украина передала США новый вариант мирного плана из 20 пунктов.