ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Азаров: Киев вбрасывает разные версии мирного плана для срыва договоренностей

Бывший премьер-министр Украины добавил, что в итоге киевский режим обвинит Россию в том, что сделка не была заключена
Редакция сайта ТАСС
01:32

Николай Азаров

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украина продолжает вбрасывать разные версии мирного плана по урегулированию, чтобы сорвать любые возможные договоренности и обвинить в этом Россию. Об этом заявил в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Читайте также

"Ему пора начать соглашаться, он проигрывает": заявления Трампа о Зеленском и Украине

"Цель одна - сорвать договоренности и найти виновных. Виновной, как всегда, будет Россия. Это же очевидно совершенно: они будут срывать, а потом скажут: "Ну так мы же готовы, но он (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) же не соглашается", - сказал Азаров, отвечая на вопрос о том, зачем украинцы предлагают разные документы в качестве соглашения.

Он подчеркнул, что подобные вбросы с украинской стороны будут продолжаться.

О плане США и позиции Киева

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. После этого американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

Однако уже 8 декабря Владимир Зеленский заявил, что США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден". 11 декабря телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Украина передала США новый вариант мирного плана из 20 пунктов. 

УкраинаРоссияАзаров, Николай Янович