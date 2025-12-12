AFP: Макрон не решил, поедет ли на переговоры по Украине

Это связано с неопределенность по поводу предоставления Киеву со стороны Вашингтона гарантий безопасности, сообщает агентство

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не решил, поедет ли он в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским для обсуждения украинского урегулирования, учитывая неопределенность по поводу предоставления Киеву со стороны США гарантий безопасности. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

"Возможно, у него будут встречи в Европе на следующей неделе и Берлин - это отличный вариант. Президенту еще предстоит принять решение", - цитирует агентство неназванного советника Макрона.

В ходе закрытого брифинга он разъяснил журналистам позицию европейцев и Украины по поводу возможного урегулирования конфликта, а также подчеркнул, что Европа настаивает на предоставлении Киеву гарантий безопасности со стороны США, прежде чем начнутся предметные переговоры по территориальным вопросам. По его словам, именно с этим связан "непростой" характер телефонного разговора, который провели Макрон, Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер с президентом США Дональдом Трампом 10 декабря. В частности, он отметил "различия" по вопросу "организации переговоров в предстоящие дни и недели", а также высказанную европейцами позицию по поводу необходимости согласовать все свои предложения по урегулированию конфликта, прежде чем начинать новый раунд переговоров между Россией и США.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Владимиром Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. После этого к обсуждениям должны присоединиться некоторые лидеры ЕС и НАТО. По информации газеты Bild, также планируются переговоры в формате "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция).