Syria TV: США применили осветительные бомбы после нападения ИГ в Пальмире

В результате налета погибли двое американских военных и гражданский переводчик

ТУНИС, 14 декабря. /ТАСС/. США задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на сирийско-американский патруль в Пальмире, Об этом сообщил телеканал Syria TV.

"Американские самолеты сбросили осветительные бомбы в небе над городом", - передает телеканал.

Ранее агентство SANA сообщило, что вооруженный мужчина открыл огонь по сирийским и американским военным во время их совместного патрулирования территории. Нападавший был убит на месте. Как сообщил Пентагон, двое военных США и один американский переводчик были убиты, несколько человек получили ранения.

Движение по трассе Дейр-эз-Зор - Дамаск было временно остановлено в связи с инцидентом. Американские вертолеты прибыли на место происшествия для эвакуации пострадавших на военную базу США и западной коалиции в районе города Эт-Танф (250 км от Дамаска).

США с начала года активно сокращают свой военный контингент в Сирии. Основные американские силы сосредоточены в контролируемых курдами регионах северо-восточной Сирии и на юге, близ границы с Ираком и Иорданией. США продолжают координировать с сирийскими силами безопасности операции против остающихся на территории арабской республики ячеек террористической группировки ИГ.