WSJ: в районе Пальмиры атаковали сирийско-американский патруль

В это время подполковник ВС США проводил встречу с представителем Министерства внутренних дел Сирии, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Нападение на сирийско-американский патруль в районе города Пальмира произошло в то время, как подполковник ВС США проводил встречу с представителем Министерства внутренних дел Сирии. Об этом сообщила 13 декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, патруль охранял встречу, на которой обсуждалось противодействие террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Нападавший открыл огонь из пулемета и был ликвидирован сирийскими военнослужащими на месте.

Ранее помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил гибель в ходе инцидента в Пальмире двух военнослужащих США и одного американского переводчика из числа гражданских лиц. Все трое были эвакуированы на американских вертолетах на военную базу США и западной коалиции в пограничном районе Эт-Танф (250 км от Дамаска).

По сведениям WSJ, после атаки США подняли в небо над Пальмирой два истребителя F-16. Телеканал Syria TV в свою очередь информировал, что США задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб.