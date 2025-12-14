Сирийские силовики задержали пятерых подозреваемых в нападении на военных США

По данным МВД Сирии, ранее боевик террористической группировки ИГ напал на штаб, где проводилась встреча руководства сил внутренней безопасности с участием делегации международной коалиции

ДОХА, 14 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности Сирии задержали пятерых подозреваемых в недавней атаке на штаб силовиков в Пальмире, в результате которой погибли двое американских военных. Об этом сообщило министерство внутренних дел в переходном правительстве арабской республики.

Как отмечается в заявлении, подразделения ведомства в координации с разведслужбой и международной антитеррористической коалицией провели операцию, в ходе которой "были задержаны пять подозреваемых". По данным сирийского МВД, в субботу боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершил нападение на штаб, где проводилась встреча руководства сил внутренней безопасности с участием делегации международной коалиции.

Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники, что в субботу сирийско-американский патруль подвергся атаке во время встречи подполковника ВС США с представителем МВД Сирии. Нападавший открыл огонь из пулемета и был ликвидирован сирийскими военными на месте. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил гибель в Пальмире двух военнослужащих США и одного американского переводчика из числа гражданских лиц. Как сообщил представитель МВД Сирии, нападавший был сотрудником сил безопасности, но не занимал высокой должности.