FAZ: переговоры по Украине в Берлине проходили конфиденциально

Журналисты почти не располагали данными о том, кто с кем и когда разговаривает, пишет газета

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине проходили конфиденциально. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее информации, переговоры велись очень скрытно. Журналисты почти не располагали информацией о том, кто с кем и когда разговаривает, указывает издание.

Ранее в Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ прошла встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.

Как сообщило украинское издание "Новости Live", встреча американской и украинской делегаций продлилась более пяти часов. Как уточнило издание "Общественное. Новости", команды договорились продолжить работу утром 15 декабря. Утром 14 декабря переговоры на уровне политических советников прошли в отеле Adlon, расположенном недалеко от Бранденбургских ворот, около посольства США в ФРГ. На фоне проведения переговоров в Берлине приняты повышенные меры безопасности. Центр города, как убедился корреспондент ТАСС, перекрыт, движение транспорта ограничено. На улицах дежурят многочисленные сотрудники полиции. Задействованы полицейские вертолеты.

12 декабря официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. После этого к обсуждениям должны присоединиться несколько лидеров ЕС и НАТО. По информации газеты Bild, также планируются переговоры в формате "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция). Как писала газета Süddeutsche Zeitung, предполагается, что в Берлин прибудут премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие главы государств и правительств.