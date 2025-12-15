Президент Кубы: Латинская Америка имеет дело с беспрецедентными угрозами от США

Мигель Диас-Канель указал на "необходимость решительно противостоять гегемонистским претензиям Соединенных Штатов"

КАРАКАС, 15 декабря. /ТАСС/. Государства Латинской Америки сталкиваются с беспрецедентными угрозами и развертыванием военно-морских сил США в Карибском бассейне. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель во время встречи на высшем уровне Боливарианского альянса для народов Америки (ALBA) в формате видеоконференции.

"Сегодня страны Латинской Америки и Карибского бассейна сталкиваются с угрозами, которые не имели прецедентов в последние десятилетия", - указал кубинский лидер в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он подчеркнул, что "чрезмерное и неоправданное развертывание военно-морских сил США" в Карибском море представляет угрозу для Венесуэлы, и указал на "необходимость решительно противостоять гегемонистским претензиям Соединенных Штатов".

Природные ресурсы принадлежат народам суверенных латиноамериканских государств, и ни одна страна не имеет права на них претендовать, отметил Диас-Канель. Он заявил, что Боливарианский альянс осуждает "подлый акт хищения ресурсов венесуэльского народа <…> новыми корсарами и пиратами Карибского моря" и указывает "на ложные предлоги для нападения на Венесуэлу".

Диас-Канель подчеркнул, что страны Боливарианского альянса подтверждают декларацию о Зоне мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.

В региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна ALBA, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.

Угрозы со стороны США

Вашингтон безосновательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. В МИД Венесуэлы заявили, что рассматривают вооруженный захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как "вопиющий грабеж и акт международного пиратства".