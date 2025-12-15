Встреча по таиландско-камбоджийскому урегулированию пройдет 22 декабря

Участие во встрече примут главы МИД АСЕАН

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Специальная встреча министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), посвященная урегулированию напряженной ситуации на границе Таиланда и Камбоджи, состоится 22 декабря. Об этом заявило внешнеполитическое ведомство Малайзии.

"Проведение специальной встречи министров иностранных дел стран АСЕАН является продолжением решений, принятых 11 декабря премьер-министрами Малайзии, Камбоджи и Таиланда Анваром Ибрагимом, Хун Манетом и Анутхином Чанвиракуном в рамках усилий по урегулированию ситуации в отношениях между Камбоджей и Таиландом", - приводит текст заявления газета The Star.

Как отмечает издание, изначально заседание было запланировано на 16 декабря, однако по просьбе Бангкока его перенесли на 22 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире. Премьер Малайзии выступил с инициативой направить на границу двух стран группу наблюдателей АСЕАН.

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря. Королевская армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Поступала информация о жертвах среди военных. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.