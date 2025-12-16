Премьер Альбанезе: стрелки в Сиднее готовились к нападению, но действовали сами

К расследованию теракта привлечены специалисты полиции и государственных агентств, отвечающих за национальную безопасность, в том числе службы безопасности и разведки и службы внешней разведки, сообщил премьер-министр Австралии

СИДНЕЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Следствие считает, что исполнители теракта в Сиднее тщательно спланировали нападение на людей на пляже Бондай. Оно было мотивировано террористической идеологией, но действовали стрелки сами по себе, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Выступая в утреннем эфире радиостанции ABC, глава правительства в ответ на вопрос о ходе расследования отметил, что оно "еще продолжается, но, согласно имеющейся информации, преступники действовали сами по себе". "Это было тщательно спланированное, расчетливое, хладнокровное нападение. Они явно продумали все, включая место [для обстрела] на мосту, где была самая выгодная позиция <...>, чтобы навредить людям", - рассказал Альбанезе.

Глава правительства сообщил, что действия преступников, скорее всего, были "мотивированы идеологией террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Эта идеология, которая существует уже более десяти лет, привела к ненависти и в данном случае к готовности к массовым убийствам", - подчеркнул он.

Альбанезе отметил, что к расследованию теракта в Сиднее привлечены специалисты полиции и государственных агентств, отвечающих за национальную безопасность, в том числе службы безопасности и разведки и службы внешней разведки. Кроме того, следователи сотрудничают со своими коллегами из стран альянса "Пять глаз" и международными партнерами Австралии.

Двое мужчин открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай вечером в воскресенье, 14 декабря, во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным полиции, в момент происшествия на месте присутствовали более тысячи человек, среди них большинство - семьи с детьми. В результате нападения, позднее признанного терактом, погибли по меньшей мере 15 человек, еще 42 были ранены. Одного из нападавших застрелили при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован в критическом состоянии.