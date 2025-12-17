Минздрав Австралии: в больницах остаются 22 пострадавших во время теракта

Состояние троих пациентов оценивается как критическое

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Не менее 22 человек из числа пострадавших в результате теракта на пляже Бондай остаются в больницах Сиднея к утру среды. Как сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, состояние троих пациентов оценивается как критическое.

"Под наблюдением врачей в настоящее время остаются 22 пациента, но некоторые из уже выписанных пострадавших получают амбулаторное лечение и наблюдаются у врачей", - указали в ведомстве, отметив также, что состояние троих пациентов врачи считают критическим, а остальных - стабильным.

Ранее сообщалось, что в больницах города находятся 27 пострадавших во время нападения на пляже Бондай, состояние девяти из них было критическим.