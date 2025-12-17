Мадуро предложил провести международные акции протеста против пиратства США

Президент Венесуэлы подчеркнул необходимость защитить свободу торговли республики

КАРАКАС, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести в портах мира акции протеста против пиратства США, захвативших танкер с венесуэльской нефтью.

"Профсоюзные организации должны провести переговоры с судовладельцами всех портов мира, чтобы подготовить массовые акции протеста нефтяников, газовиков и портовых рабочих против пиратства правительства США", - заявил Мадуро на учредительном конгрессе рабочего класса Венесуэлы, который транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

Президент подчеркнул, что работники нефтяной промышленности "должны активно приступить к организации рабочего класса по всему миру, чтобы протестовать против пиратства тех, кто считает, что имеет право воровать товары всего мира, и сказать "нет" грабежу и пиратству".

Мадуро сообщил, что "Венесуэла уже 25 недель противостоит многоплановой агрессивной кампании психологического терроризма и пиратства корсаров, напавших на нефтяные объекты, и побеждает ее". Он подчеркнул необходимость защитить свободу торговли республики.

10 декабря США с использованием авианосца Gerald R. Ford захватили танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США планируют оставить нефть себе. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США намерены конфисковать задержанный возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.

В МИД Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как "вопиющий грабеж и акт международного пиратства".