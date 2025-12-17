Полиция предъявит обвинения террористу в Сиднее, как только он придет в себя

Ради справедливости необходимо, чтобы он понимал, что именно происходит, сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон

СИДНЕЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Обвинения 24-летнему Навиду Акраму, совершившему нападение на людей в Сиднее 14 декабря предъявят после того, как он начнет адекватно понимать происходящее. С таким заявлением выступил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон.

По его словам, сотрудники полиции штата все еще ждут, когда нападавший на людей на пляже Бондай Навид Акрам "придет в себя достаточно, чтобы понять, какие обвинения ему могут быть предъявлены". "Мы ждем, когда его состояние здоровья станет подходящим. Важно, чтобы у него были соответствующие когнитивные способности. Ради справедливости нам необходимо, чтобы он понимал, что именно происходит", - сказал Лэньон.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщал, что полиция намерена предъявить обвинения единственному выжившему исполнителю теракта в Сиднее 17 декабря. Схожие заявления делал и шеф полиции штата Лэньон, обещавший выступить с обвинениями "как только нападавший придет в себя" после выхода из комы.