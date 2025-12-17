Эксперт Дудчак: смена власти на Украине сейчас стала бы разборками западных стран

Запад не возражает против того, чтобы такой режим сохранялся, подчеркнул специалист движения "Другая Украина"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Проведение выборов на Украине в нынешних условиях стало бы исключительно разборками западных стран, основную угрозу в виде нацистского режима в стране это не устранит. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

Эксперт обратил внимание, что Запад не возражает против того, чтобы такой режим сохранялся на Украине. "Да, заменить можно Владимира Зеленского. Слишком он отрабатывает линию Брюсселя и Лондона. Штаты это не вполне устраивает. Поэтому они бы, может, заменили на более сговорчивого, который будет быстро реагировать на указания американского президента Дональда Трампа", - продолжил он.

"Это исключительно разборки западных стран между собой. Для нас принципиальным является ликвидация угроз со стороны Украины. А угрозы будут постоянными, если под контролем нацистского режима будут огромные территории нынешней Украины. В этом одна из важнейших угроз", - указал он.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

9 декабря Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

Как заявил ранее в беседе с ТАСС Дудчак, Зеленский вбрасывает идею за идеей, чтобы затянуть время.