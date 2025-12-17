Глава ЕК: Европа должна покрыть две трети потребностей Украины в финансах

Это €90 млрд, заявила Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © Johannes Simon/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Евросоюзу необходимо покрыть две трети потребностей Украины в финансах на 2026-2027 годы, что составляет €90 млрд из €137 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.

"По оценкам МВФ, Украине необходимо в 2026-2027 годах примерно €137 млрд, и Евросоюз должен покрыть две трети от этой суммы - €90 млрд, - сказала она. - Еврокомиссия предложила два варианта: один, основанный на активах России, и один основанный на общем займе ЕС. Ясно одно, мы должны принять решение финансировать Украину на следующие два года только на этом заседании Евросовета (саммите ЕС - прим. ТАСС). И ЕС уже принял очень важное решение - на прошлой неделе мы утвердили бессрочную заморозку российских активов, что является [для ЕС] решающим шагом".

По словам главы ЕК, российские активы останутся замороженными до момента, пока ЕС не примет обратного решения.

3 декабря, когда ЕК представляла свои альтернативные планы финансирования Киева путем экспроприации российских активов под видом "репарационного кредита" или привлечения общеевропейского займа путем эмиссии евробондов, она упоминала о двух суммах. В случае общеевропейского займа объем финансирования Киева должен был составить €90 млрд на два года, при экспроприации активов России - €140 млрд на тот же период.

После этого представители Еврокомиссии неоднократно заявляли, что вариант конфискации активов России для Еврокомиссии является приоритетным.

О ситуации вокруг российских активов

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии, для финансирования Киева.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.