ООН не располагает информацией о якобы украденных Венесуэлой активах США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВС США будут наращивать свою сформированную вокруг Венесуэлы группировку, пока эта страна не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. ООН не располагает какой-либо информацией о якобы украденных Венесуэлой американских активах. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

16 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что ВС США будут наращивать свою сформированную вокруг Венесуэлы группировку, пока эта страна не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы. "У нас нет актуальной информации по данному поводу", - сказал Хак в ответ на соответствующий вопрос.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные силы ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.