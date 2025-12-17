Премьер Катара: нарушение Израилем перемирия в Газе затрудняет работу посредников

Глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани уточнил, что стороны продолжают техническую координацию с США в отношении международных стабилизационных и определения задач, которые они будут выполнять

ДОХА, 17 декабря. /ТАСС/. Нарушения Израилем режима прекращения огня в секторе Газа ставят посредников в неловкое положение. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Продолжающиеся нарушения Израилем соглашения о прекращении огня ставят посредников в неловкое положение", - сказал он журналистам в Вашингтоне. Премьер Катара отметил, что неотложной проблемой остается вопрос доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. "Мы подчеркнули важность того, что помощь должна поступать без каких-либо условий, особенно палатки [для размещения людей]", - добавил глава катарского правительства.

Говоря о планируемом размещении в секторе Газа миротворческого контингента, шейх Мухаммед уточнил, что у Дохи "на данный момент нет полной информации по этому вопросу", однако стороны продолжают "техническую координацию с США в отношении международных стабилизационных и определения задач, которые они будут выполнять". "Это должны быть не силы, защищающие одну сторону за счет другой, а силы, призванные защищать обе стороны, само соглашение и обеспечивать его соблюдение", - добавил он, подчеркнув, что Катар поддерживает "все эти усилия".

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа представленного президентом США Дональдом Трампом мирного плана. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.

Как сообщил 10 декабря телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника, США рассчитывают, что международные стабилизационные силы будут размещены в секторе Газа в начале 2026 года. По его словам, на первом этапе миротворческий контингент будет сформирован при участии одной или двух стран. Эмиратская газета The National ранее уточняла, что в состав международных стабилизационных сил войдут не менее 4 тыс. военнослужащих из Египта, Азербайджана, Турции и Индонезии. Они не будут иметь тяжелого вооружения, их полномочия будут близки к миротворческим силам. Предполагается, что международный контингент будет отвечать за развертывание полевых госпиталей и восстановление критической инфраструктуры, а также курировать поисково-спасательные операции по извлечению тел погибших палестинцев из-под завалов, в которых будут задействованы 3 тыс. местных волонтеров.