ТАСС: над морем у границ Венесуэлы находятся пять военных самолетов США

Авиадиспетчеры заметили как минимум три истребителя-бомбардировщика Boeing F/A-18E Super Hornet и два всепогодных палубных самолета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере пять военных самолетов США находятся над нейтральными водами Карибского моря в непосредственной близости от границ Венесуэлы. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

По его словам, речь идет о палубной авиации. "Зафиксированы полеты как минимум трех истребителей-бомбардировщиков Boeing F/A-18E Super Hornet, а также двух всепогодных палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения", - сказал собеседник агентства.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой утром 18 декабря. "Вот что мне известно на данный момент. Вчера членов Конгресса проинформировали, что война грядет, и о ней будет объявлено в обращении президента к нации сегодня вечером в девять часов", - ответил Карлсон в подкасте судебного аналитика Эндрю Наполитано на YouTube-канале на вопрос о том, начнет ли Трамп войну. Журналист отметил, что он не знает, "произойдет ли это на самом деле".

16 декабря Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выступить в Белом доме с обращением к согражданам вечером 17 декабря (в 05:00 мск 18 декабря). Трамп не уточнил, на какую тему будет его выступление.