Лукашенко заявил, что действия Трампа близки позиции Минска

Лидер Белоруссии заявил, что был единственным кто открыто поддерживал кандидатуру Дональда Трампа с момента выдвижения его кандидатуры на пост президента США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил, он был единственным кто открыто поддерживал американского лидера Дональда Трампа, когда он выдвинул свою кандидатуру на пост президента.

"То, что делает сейчас Трамп, близко моей позиции и той политике, которую мы сейчас проводим в Белоруссии <...> С какой стороны ни посмотри, Трамп - это сильная фигура", - заявил он.