Трамп заявил, что посвятит обращение к нации достижениям своей администрации

Американский лидер подчеркнул, что его администрация унаследовала беспорядок, но успела проделать отличную работу

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в своем обращении к американской нации через несколько часов он планирует рассказать о достижениях своей администрации.

"Ну, я думаю, что послание сегодня вечером будет заключаться в том, что мы унаследовали беспорядок. Но мы проделали отличную работу, продолжаем ее, и очень скоро наша страна станет сильнее, чем когда-либо прежде", - заявил он во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее американский журналист Такер Карлсон в подкасте судебного аналитика Эндрю Наполитано заявил, что Трамп в ходе обращения к нации может объявить о начале войны с Венесуэлой. "Вот что мне известно на данный момент. Вчера членов Конгресса проинформировали, что война грядет, и о ней будет объявлено в обращении президента к нации сегодня вечером в девять часов", - ответил Карлсон на вопрос Наполитано о том, начнет ли Трамп войну. Журналист отметил, что он не знает, "произойдет ли это на самом деле".

16 декабря Трамп заявил, что намерен выступить в Белом доме с обращением к согражданам вечером 17 декабря (в 05:00 мск 18 декабря). Трамп тогда не уточнил, на какую тему будет его выступление.