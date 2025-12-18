Лидер АдГ Хрупалла резко раскритиковал позицию Мерца по изъятию активов РФ

Экспроприация российских средств полностью противоречит интересам граждан ФРГ, заявил парламентарий

Сопредседатель партии АдГ Тино Хрупалла © Florian Wiegand/ Getty Images

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Реакция сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллы на позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца по вопросу использования активов РФ для "репарационного кредита" Украине вызвала громкую дискуссию в Бундестаге. Трансляция заседания опубликована на официальном сайте парламента.

"Это (конфликт на Украине - прим. ТАСС) была и остается не наша война. Вместо этого [лидеры ЕС] теперь подумывают об экспроприации российского государственного имущества и передаче его Украине. Уже одно это объявление подливает масла в огонь", - заявил Хрупалла.

Он добавил, что "чужие деньги тратятся легче, чем свои собственные". Такие шаги по изъятию российских активов, по мнению лидера АдГ, полностью противоречат интересам граждан ФРГ, и его партия никогда не согласится с этим решением.

17 декабря Мерц призвал ЕС принять решение о конфискации замороженных российских активов. "Недостаточно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны Европы", - заявил он, выступая в Бундестаге. По его словам, конфискация российских активов и их передача Украине "позволит финансировать украинскую армию еще минимум два года".