Зеленский: Украина и США еще не решили вопросы по Донбассу

Не проработан и вопрос вооружения будущей армии Украины, отметил Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украина и США находятся в поисках компромисса по Донбассу. Об этом заявил журналистам Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, согласованной версии мирного плана пока нет. "Я думаю, когда мы уже будем иметь финализацию всех документов, мы сможем выйти на контакт с [президентом США Дональдом] Трампом", - цитирует его агентство УНИАН.

Зеленский добавил, что Соединенные Штаты сейчас "ищут компромисс" по Донбассу. Пока не проработан и вопрос вооружения будущей армии Украины, сказал он.

Ранее американская газета Politico сообщила, что США усилили давление на Киев с целью добиться от него уступок для прекращения конфликта. В последние недели в Европе, в частности в Лондоне и Берлине, состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием лидеров ведущих европейских стран, в том числе Британии, Франции и ФРГ, а также Зеленского. На встречах обсуждался мирный план США, направленный на прекращение военных действий на Украине с учетом требований Москвы.

14 и 15 декабря в Берлине прошли несколько раундов переговоров представителей США и Украины. В состав делегации США вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Позже стало известно, что в конце недели украинская делегация направится для продолжения переговоров в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль ожидает от американской стороны по мере готовности информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта.