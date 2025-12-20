В ЦИК Украины оценили проведение выборов

Замглавы ЦИК страны Сергей Дубовик отметил, что это обойдется в $472 млн

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Проведение выборов на Украине обойдется в $472 млн, заявил замглавы ЦИК страны Сергей Дубовик в интервью агентству РБК-Украина.

"С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 млрд [гривен] (около $472 млн - прим. ТАСС)", - сказал Дубовик.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Путин ранее отмечал, что Украина сейчас умалчивает о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью".

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил глава Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.