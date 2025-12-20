В США подтвердили задержание танкера у берегов Венесуэлы

Как следует из публикации главы МВБ Кристи Ноэм, Вашингтон намерен продолжать противодействовать "незаконной перевозке подсанкционной нефти"

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Jon Gambrell

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США подтвердило задержание нефтяного танкера у венесуэльского побережья. Соответствующую публикацию разместила в X руководитель ведомства Кристи Ноэм.

Читайте также

Дилемма Трампа: бить или не бить по Венесуэле

По ее словам, военнослужащие Береговой охраны США при содействии Пентагона "задержали нефтяной танкер, вышедший ранее из порта в Венесуэле". Как следует из публикации главы МВБ, Вашингтон намерен продолжать противодействовать "незаконной перевозке подсанкционной нефти", используемой, по версии американского правительства, для "финансирования наркотерроризма".

Ранее агентство Reuters сообщило, что США проводят в международных водах у венесуэльских берегов операцию по перехвату и задержанию танкера, находящегося под американскими санкциями. В свою очередь портал Axios со ссылкой на источники проинформировал, что американские военные поднялись на борт судна, на которое не распространяются рестрикции, с целью подать сигнал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря подтвердил задержание танкера у венесуэльского побережья и отметил, что его страна планирует оставить нефть себе. Министерство юстиции США, выполняющее функции генеральной прокуратуры, утверждало, что судно в нарушение американского санкционного режима перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана.

В МИД Боливарианской Республики заявили, что рассматривают вооруженный захват танкера в Карибском море как "вопиющий грабеж и акт международного пиратства".