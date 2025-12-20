NYT: задержанный США у берегов Венесуэлы танкер шел под флагом Панамы

По информации издании, судно везло груз для нефтяного трейдера из Китая.

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Перехваченный США у побережья Венесуэлы танкер шел под флагом Панамы и вез груз для нефтяного трейдера из Китая. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Читайте также

Дилемма Трампа: бить или не бить по Венесуэле

По их сведениям, речь идет о перевозившем венесуэльскую нефть судне под названием Centuries. Оно не включено Министерством финансов США в черный список, уточняет газета. Груз принадлежал нефтетрейдеру из КНР, который поставляет топливо из Венесуэлы на китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США проводят в международных водах у побережья Венесуэлы операцию по перехвату и задержанию танкера. Портал Axios позднее со ссылкой на источники сообщил, что американские военные поднялись на борт неподсанкционного нефтяного танкера с целью продемонстрировать силу и дать понять, что администрация президента США Дональда Трампа считает, что досмотру и возможному захвату могут быть подвергнуты почти все танкеры, перевозящие венесуэльскую нефть, вне зависимости от того, находятся они под санкциями или нет.

Трамп 10 декабря подтвердил задержание танкера у венесуэльского побережья и отметил, что его страна планирует оставить нефть себе. Министерство юстиции США, выполняющее функции генеральной прокуратуры, утверждало, что судно в нарушение американского санкционного режима перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана.

В МИД Боливарианской Республики заявили, что рассматривают вооруженный захват танкера в Карибском море как "вопиющий грабеж и акт международного пиратства".