Венесуэла осудила захват США нефтяного танкера

В правительственном коммюнике произошедшее называется нарушением норм международного права, конвенции о морском судоходстве и Устава ООН

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Венесуэлы осуждают захват Вооруженными силами США очередного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и его экипажа. Об этом говорится в правительственном коммюнике, опубликованном в Telegram-канале исполнительного вице-президента, министра углеводородов республики Делси Родригес.

Читайте также

Кризисы, санкции и борьба с наркокартелями. История отношений Венесуэлы и США

"Боливарианская Республика Венесуэла осуждает и категорически отвергает захват и кражу еще одного частного судна, перевозившего венесуэльскую нефть, и насильственное похищение экипажа, совершенные военнослужащими Соединенных Штатов Америки в международных водах", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что это "вопиющее преступление" совершено в нарушение норм международного права, конвенции о морском судоходстве и Устава ООН.

Народ Венесуэлы одержит победу над колониальной моделью правительства США, страна продолжит экономический рост и развитие нефтегазовой промышленности на основе независимости и суверенитета, говорится в заявлении. В нем указывается, что правительство республики примет все необходимые меры, чтобы американские действия не остались безнаказанными, включая обращение в Совет Безопасности ООН, другие многосторонние структуры, а также к правительствам разных стран. В коммюнике подчеркивается, что виновные в преступных действиях ответят перед правосудием и историей.

По сведениям газеты The New York Times, ссылающейся на источники, перехваченный США танкер Centuries шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, который поставляет топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями.

Как в свою очередь сообщил портал Axios, американские военные поднялись на борт неподсанкционного нефтяного танкера с целью продемонстрировать силу и дать понять, что администрация президента США Дональда Трампа считает, что досмотру и возможному захвату могут быть подвергнуты почти все суда, перевозящие венесуэльскую нефть, вне зависимости от того, находятся они под рестрикциями или нет.