Боливарианский альянс осудил захват США танкера с венесуэльской нефтью

В заявлении АЛБА подчеркивается, что "этот акт пиратства" в международных водах нарушает Устав ООН

КАРАКАС, 22 декабря. /ТАСС/. Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) решительно осуждает захват США танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и задержание экипажа судна. Об этом говорится в заявлении АЛБА.

"Страны Боливарианского альянса для народов Америки <…> категорически осуждают совершенные военнослужащими Соединенных Штатов кражу и захват второго судна, перевозившего венесуэльскую нефть, который, действуя как корсары, также незаконно лишили свободы его экипаж", - указал Боливарианский альянс.

В заявлении подчеркивается, что "этот акт пиратства" в международных водах нарушает Устав ООН, основные принципы международного права и Конвенцию по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства. АЛБА осудила "стратегию неоколониального господства" и "намеренный грабеж природных ресурсов независимого государства", который создает опасный прецедент для Латиноамериканского региона, международной системы в целом и подрывает международное право.

Боливарианский альянс солидарен с венесуэльским народом и правительством и предупреждает, что нарушающие международной право агрессивные действия направлены не только против Венесуэлы, но и против всех наций.

В региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.

О захвате США танкеров

Президент США Дональд Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе.

20 декабря США подтвердили факт перехвата танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. 21 декабря агентство Bloomberg сообщило о проведении операции по задержанию третьего с начала декабря нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.