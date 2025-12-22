Вице-президент Родригес: танкер Chevron с венесуэльской нефтью отправился в США

Венесуэла всегда будет уважать национальное и международное право, подчеркнула министр углеводородов Боливарианской Республики

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 22 декабря. /ТАСС/. Венесуэла отправила танкер американской компании Chevron с венесуэльской нефтью в США на фоне захвата в Карибском море судов, находящихся под санкциями американской администрации. Об этом в своем Telegram-канале сообщила исполнительный вице-президент, министр углеводородов Боливарианской Республики Делси Родригес, опубликовав видео выхода танкера в море.

"Из нашей страны отправляется судно американской компании Chevron с венесуэльской нефтью в направлении Соединенных Штатов в строгом соответствии с нормами выполнения обязательств, принятых нашей нефтяной промышленностью", - написала Родригес. Она подчеркнула, что Венесуэла всегда уважала и будет уважать национальное и международное право и никто не остановит республику на пути прогресса и победы.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе.

20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. 21 декабря агентство Bloomberg сообщило об операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшем к Венесуэле под панамским флагом.