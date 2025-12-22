Писториус: потеря Европы стала бы для США роковой ошибкой во внешней политике

Министр обороны Германии призвал серьезно отнестись к американской Стратегии нацбезопасности

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что потеря Европы стала бы "роковой ошибкой" в области безопасности и внешней политики для США.

Глава Минобороны ФРГ отметил, что "явная критика демократий в Европе, миграционной и экономической политики не стала чем-то новым или неожиданным" в рамках новой Стратегии нацбезопасности США. "Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже высказывался подобным образом на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале", - сказал Писториус в интервью газете Die Zeit. При этом он подчеркнул, что "тон правительства США стал жестче". Однако тот факт, что Соединенные Штаты в будущем будут уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, как указал Писториус, был очевиден уже давно.

"Потеря Европы стала бы роковой ошибкой в области безопасности и внешней политики для США. Но мы должны серьезно отнестись к этой Стратегии национальной безопасности просто потому, что она влияет на действия других стран мира", - констатировал глава оборонного ведомства Германии.

Комментируя ситуацию на Украине и возможное участие ФРГ в "многонациональных силах" для Киева, Писториус заявил, что "пока что вопросы о том, как можно обеспечить мир, являются гипотетическими соображениями". "Тем не менее европейцы заявили о своей принципиальной готовности участвовать в "силах под руководством Европы". Это также ясно показывает: теперь очередь США. Им придется внести существенный вклад в обеспечение гарантий безопасности", - утверждал глава Минобороны ФРГ.

Говоря о призыве генерального секретаря НАТО Марка Рютте к европейцам готовиться к войне, которую пережили "деды и прадеды", Писториус заявил, что не считает, что российская сторона "стремится к полномасштабной мировой войне против НАТО".

В опубликованной 5 декабря Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур и через 20 лет станет неузнаваемой. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.