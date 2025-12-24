Reuters: США могут захватить танкер Bella 1 после прибытия подкрепления

Команда танкера отказывается пустить на борт американских военных, сообщает агентство

Редакция сайта ТАСС

© Justin Sullivan/ Getty Images, архив

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Береговой охраны США могут предпринять попытку захвата нефтяного танкера Bella 1, следовавшего к Венесуэле под панамским флагом, после прибытия дополнительных сил. Об этом сообщило 23 декабря агентство Reuters.

По словам его источников, "Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил перед возможной попыткой высадки на борт и захвата связанного с Венесуэлой нефтяного танкера, который она преследует с 21 декабря". Как уточняется в публикации, команда танкера отказывается пустить на борт американских военных. Где именно сейчас находятся танкер и преследующие его американские силы, в материале не уточняется.

По сведениям агентства, приказ о захвате танкера, вероятно, будет дан одной из двух спецгрупп в составе Береговой охраны США, имеющих необходимые для этого средства. Американские военные, в частности, могут попытаться высадиться на судно с вертолетов. Как отмечает агентство, не исключено также, что США в итоге откажутся от таких попыток. Пентагон ранее отказался комментировать по запросу ТАСС публикации о преследовании американскими силами танкера Bella 1.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали почти 100 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и отметил, что США планируют оставить нефть себе. 16 декабря он объявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер заявил, что США считают венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".

20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. 21 декабря агентство Bloomberg сообщило о проведении силами США операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшего к Венесуэле под панамским флагом.