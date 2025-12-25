Премьер Ирландии не считает провалом спецслужб полет БПЛА у борта Зеленского

По мнению Михола Мартина, всегда был риск, что подобное может случиться

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что появление неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи самолета Владимира Зеленского во время его визита в Дублин не стоит рассматривать как провал ирландских спецслужб.

"Я бы так не думал. Всегда был риск того, что подобное может произойти. Это была успешная операция в сфере безопасности", - сказал он в интервью онлайн-изданию The Journal. Мартин отметил, что отвергает публикации в СМИ, в которых Ирландия называется слабым звеном в области безопасности Евросоюза. На фоне инцидента с БПЛА он заявил, что спецслужбы республики будут оснащены средствами для борьбы с ними.

Ранее The Journal со ссылкой на источники сообщило, что вечером 1 декабря четыре неопознанных БПЛА пролетели около дублинского аэропорта через несколько минут после того, как там приземлился борт Зеленского. По данным издания, беспилотники поднялись с северо-востока Дублина и находились в воздухе около двух часов. Они вышли на траекторию движения самолета Зеленского в соответствии с расписанием его полета, однако он прибывал с опережением графика.

Источники газеты The Irish Times сообщили, что сам Зеленский и люди на борту его самолета находились вне опасности. Телеканал RTE уточнял, что БПЛА были замечены в 10 км от побережья республики, к востоку от Хоута, пригорода Дублина.