Кабмин Украины назначил врио главы госслужбы по лекарствам

Правительство страны отстранило от работы главу службы Романа Исаенко и начало против него дисциплинарное производство, которое должно быть проведено до 27 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Украинское правительство назначило Владимира Короленко врио главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Ранее кабмин страны отстранил от работы главу службы Романа Исаенко и начал в отношении него дисциплинарное производство, которое должно быть проведено до 27 января 2026 года. В ноябре в главном офисе учреждения и в кабинете Исаенко проводило обыски Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Как сообщало в том же месяце издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники на фармацевтическом рынке, при обысках было изъято значительное количество документов. После обысков Исаенко ушел на больничный. По словам источников, обыски могли касаться одного из фигурантов дела бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского.

Исаенко находится на этом посту с 13 марта 2019 года. В феврале этого года Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info. Журналисты выяснили, что частная лаборатория "Добробут-Ликилаб" почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Гослекслужбы. По их данным, лабораторию создали люди из окружения Исаенко и профильного сотрудника Службы безопасности Украины.