США призвали стороны конфликта в Йемене проявлять сдержанность

Госсекретарь Марко Рубио также отметил, что Вашингтон поддерживает дипломатические усилия своих партнеров в регионе - ОАЭ и Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность в связи с военной эскалацией на юго-востоке Йемена и призвал стороны конфликта проявлять сдержанность.

"Соединенные Штаты обеспокоены недавними событиями в юго-восточной части Йемена. Мы призываем к сдержанности и продолжению дипломатических усилий с целью достижения устойчивого урегулирования", - написал он в X.

Рубио также отметил, что США поддерживают дипломатические усилия своих партнеров в регионе - ОАЭ и Саудовской Аравии.

9 декабря председатель лояльного Объединенным Арабским Эмиратам йеменского Южного переходного совета (ЮПС) Айдарус аз-Зубайди объявил об установлении контроля над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Он отметил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. 25 декабря МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией, призвав ЮПС вывести силы из этих регионов. 26 декабря близкий к ЮПС телеканал AIC выступил с утверждением, что ВВС королевства нанесли удары по позициям сепаратистов в Хадрамауте.

В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена эскалацией военно-политической ситуации в йеменских провинциях Хадрамаут и Махра и призывает вовлеченные стороны конфликта к сдержанности и поиску компромиссных решений.