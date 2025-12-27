Эксперт Нойман: встреча Трампа с Зеленским вряд ли приведет к "прорыву"

Немецкий эксперт в области безопасности отметил, что президент США не воспринимает Владимира Зеленского как равного себе

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Немецкий эксперт в области безопасности Петер Нойман выразил сомнения в том, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским во Флориде приведет "к прорыву, который был бы в интересах Украины".

По словам Ноймана, Трамп не воспринимает Зеленского как равного себе. "Для него Украина - это досадное препятствие на пути к нормализации отношений с Россией - настоящей геополитической цели Трампа", - заявил эксперт газете Bild. Таким образом, Нойман сомневается, что запланированная встреча в США приведет к "прорыву в пользу Украины".

Он полагает, что встречу можно было бы считать успешной уже в том случае, если бы Зеленский смог донести до Трампа "насколько Украина готова к компромиссам".

В соответствии с распространенным Белым домом графиком Трампа, американский лидер в воскресенье проведет встречу с Зеленским во Флориде. Согласно документу, двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, куда он приехал на выходные. Ранее Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США намерен поднять территориальные вопросы, в том числе выход ВСУ из Донбасса, а также использование Запорожской АЭС. Как утверждал он, в целом план урегулирования кризиса на Украине из 20 пунктов согласован между Украиной и США "на 90%".

24 декабря Зеленский озвучил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты по вопросам территорий и ЗАЭС.

Трамп в интервью Politico 26 декабря заявил, что без его одобрения выдвинутый Зеленским мирный план по урегулированию на Украине ничего не значит.