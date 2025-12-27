Филиппо раскритиковал поддержку Зеленского из-за нового дела о коррупции

Лидер французской партии "Патриоты" отметил, что в новом деле замешан весь украинский режим

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал поддержку Зеленского со стороны западных политиков на фоне нового коррупционного скандала с разоблачением преступной группы депутатов Рады.

"Пока Зеленский едет во Флориду на встречу с [президентом США Дональдом] Трампом, разгорается новое громкое дело о коррупции, в котором замешан весь украинский режим!" - написал политик в X.

27 декабря антикоррупционные органы Украины сообщили о разоблачении депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Силовики провели следственные действия в помещении комитета Рады по вопросам транспорта и у его председателя Юрия Киселя, который приходится другом совладельцу компании "Квартал 95" Сергею Шефиру и Владимиру Зеленскому. СМИ также сообщали об обысках у депутата Юрия Корявченкова и других парламентариев. Издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что трем депутатам Рады - Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю - предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды.